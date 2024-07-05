По уфимскому Восточному выезду за три месяца проехало 1,2 млн автомобилей.

«Для удобства граждан на пункте взимания платы работают по 5 касс в каждом направлении, три из которых принимают оплату только по банковским картам и две — по банковским картам и за наличный расчет. Для бесконтактной оплаты проезда планируется использование транспондеров. На сегодняшний день мы активно тестируем их работу. Использование транспондеров позволит существенно сократить время проезда автомобилей через пункт взимания платы. Так, если сейчас водители тратят на проезд через ПВП в среднем 10 секунд, то с транспондерами это займет всего 2−3 секунды», — рассказала и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.