По уфимскому Восточному выезду за три месяца проехало 1,2 млн автомобилей.

В Уфе на Восточном выезде, реализованном в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», трафик за три месяца вырос на 37%. С 1 апреля по новой дороге проехало почти 1,2 млн автомобилей. Ежедневно Восточным выездом пользуется более 15 тысяч водителей. Ежемесячно отмечается рост количества машин. Так, если в мае 2024 года по платной дороге проехало 404,5 тысячи автомобилей, то в июне — 456,2 тысячи машин, сообщили в пресс-службе правительства РБ.
«Для удобства граждан на пункте взимания платы работают по 5 касс в каждом направлении, три из которых принимают оплату только по банковским картам и две — по банковским картам и за наличный расчет. Для бесконтактной оплаты проезда планируется использование транспондеров. На сегодняшний день мы активно тестируем их работу. Использование транспондеров позволит существенно сократить время проезда автомобилей через пункт взимания платы. Так, если сейчас водители тратят на проезд через ПВП в среднем 10 секунд, то с транспондерами это займет всего 2−3 секунды», — рассказала и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.