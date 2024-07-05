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На трассе М-5 в Башкирии два моста закроют на ремонт

Работы планируется завершить 28 августа.

На трассе М-5 «Урал» в Башкирии мосты через реки Тауш и Баш закроют на ремонт. Об этом сообщили в Минтранс региона.

По данным ведомства, движение в сторону Челябинска будет осуществляться по временной объездной дороге, ограничение скорости на которой составит 20 км/ч.

Мост через реку Тауш закроют уже 8 июля, через Баш — с 17 июля. Все работы планируется завершить до 28 августа.

Власти попросили с пониманием отнестись ко временным неудобствам и быть внимательными в зонах проведения работ, а также неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки.