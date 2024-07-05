Субсидированный рейс появится на маршруте из Ижевска в Иркутск

Новый маршрут появился в программе субсидирования региональных рейсов. Теперь можно будет улететь из Ижевска в Иркутск по сниженной стоимости. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
— У пассажиров появилась возможность для перелетов по специальным тарифам на 293 маршрутах, из них 28 новых. В том числе направление из Ижевска в Иркутск, — поделились в пресс-службе.
На четыре маршрута из областного центра уже предоставляется субсидирование: в Кызыл, Новокузнецк, Омск и Самару. Указ о добавлении новых направлений утвердил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. А заявки от перевозчиков Минстранс рассмотрел ещё в середине июня.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 6 июля в областном центре закроют для проезда переулок Спортивный. Это связано с ремонтными работами, которые затрагивают проезжую часть.