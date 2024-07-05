В Уфе 13 июля из-за велогонки перекроют улицы

13 июля в Уфе пройдет III этап международной велогонки «Тур России». В связи с этим с 08:30 до 14:00 будут перекрыты:
проезд от ул. Комарова до СОК «Биатлон»; ул. Комарова (от проезда до СОК «Биатлон» до проезда вдоль парка Победы, проходящего от улицы Западной до ул. Комарова); ул. Первомайская (от ул. Комарова до ул. Кольцевой).
На время перекрытия изменится схема движения общественного транспорта. Городские службы просят уфимцев отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и заранее планировать свои поездки.