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В Уфе 13 июля из-за велогонки перекроют улицы

В Уфе перекроют улицы Комарова и Первомайскую. Об этом сообщает администрация Уфы.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

13 июля в Уфе пройдет III этап международной велогонки «Тур России». В связи с этим с 08:30 до 14:00 будут перекрыты:

проезд от ул. Комарова до СОК «Биатлон»; ул. Комарова (от проезда до СОК «Биатлон» до проезда вдоль парка Победы, проходящего от улицы Западной до ул. Комарова); ул. Первомайская (от ул. Комарова до ул. Кольцевой).

На время перекрытия изменится схема движения общественного транспорта. Городские службы просят уфимцев отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и заранее планировать свои поездки.