Казахстан и Таиланд продлили безвизовый режим

Соглашение предусматривает освобождение от визовых требований для граждан Казахстана и Таиланда, имеющих национальные паспорта с действием не менее шести месяцев. Владельцы таких паспортов смогут посещать страну другой стороны без визы на срок до 30 дней подряд и не более 90 дней в течение каждого полугода. Если планируется пребывание более 30 дней, необходимо будет оформить визу.
«Каждая сторона сохраняет право отказать во въезде или сократить срок пребывания граждан другой стороны, если сочтет их нежелательными, в соответствии с местным законодательством,» — говорится в документе.
Соглашение было подписано 23 апреля 2024 года в Бангкоке заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу и заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Таиланда Парнпри Бахиддха-Нукара. Для вступления соглашения в силу оно должно быть одобрено правительствами обеих стран и вступает в силу через 30 дней после получения последнего уведомления о завершении внутригосударственных процедур.
«Соглашение направлено на укрепление сотрудничества между Казахстаном и Таиландом и упрощение визового режима для владельцев национальных паспортов,» — отмечается в обосновании Министерства иностранных дел.