Казахстан и Таиланд продлили безвизовый режим

Соглашение предусматривает освобождение от визовых требований для граждан Казахстана и Таиланда, имеющих национальные паспорта с действием не менее шести месяцев. Владельцы таких паспортов смогут посещать страну другой стороны без визы на срок до 30 дней подряд и не более 90 дней в течение каждого полугода. Если планируется пребывание более 30 дней, необходимо будет оформить визу.