В Петербурге действует «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, по информации Росгидрометцентра, такая погода сохранится в Петербурге как минимум до 21:00 пятницы, 5 июля. Местами ожидается ливень и град.
При этом до 13:00 действует «желтый» уровень опасности из-за ветра. Местами его порывы при грозе могут достигать 15−18 м/с.
Водителей и пешеходов просят быть максимально аккуратными на дорогах во избежание случаев возникновения ДТП.
Напомним, ранее в Петербурге объявили новое штормовое предупреждение на ближайшие сутки.