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В Петербурге действует «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра

На территории Петербурга продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, дождя, ветра и града.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +24°
Источник: Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, по информации Росгидрометцентра, такая погода сохранится в Петербурге как минимум до 21:00 пятницы, 5 июля. Местами ожидается ливень и град.

При этом до 13:00 действует «желтый» уровень опасности из-за ветра. Местами его порывы при грозе могут достигать 15−18 м/с.

Водителей и пешеходов просят быть максимально аккуратными на дорогах во избежание случаев возникновения ДТП.

Напомним, ранее в Петербурге объявили новое штормовое предупреждение на ближайшие сутки.