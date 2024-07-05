Авиашоу в Мочище-2024. Программа фестиваля, как добраться до аэродрома

Под Новосибирском 28 июля пройдет масштабный авиационный фестиваль, на котором представят пилотажные группы, выставку техники и оркестр. АиФ-Новосибирск публикует расписание мероприятий и объясняет, как доехать до фестиваля.
Программа мероприятия
В этом году традиционный фестиваль на аэродроме «Мочище» пройдет под названием «ЗА НАШУ ПОБЕДУ — НА ВЗЛЁТ!». Мероприятие состоится в поддержку Вооруженных сил России, а сам фестиваль связан с 120-летием со дня рождения легендарного летчика-испытателя В. П. Чкалова, а также 110-летием ПВО России и 95-летием гражданской авиации Западной Сибири.
Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов отметил, что фестиваль — бренд региона, он каждый год собирает тысячи зрителей.
«Ежегодно организаторы стараются сделать авиационный фестиваль интересным для зрителей, программа фестиваля наполняется сопутствующими мероприятиями», — объяснил Сергей Нелюбов.
Организаторы объяснили, что в этом году будет один из сильнейших состав участников, однако он еще не определен. Известно только то, что выступят авиагруппа высшего пилотажа ВВС России «Русские витязи», а также пилотажная группа «Русь» и женская эскадрилья «Барсы».
Для жителей региона будет работать полевая кухня и кафе.
Расписание мероприятий
Авиашоу начнется 28 июля в 9.00, а завершится уже в 15.00.
— в 9.00 состоится выступление авиамоделистов, пролет воздушных шаров;
— 10.30 — 10.45 пройдет торжественное открытие фестиваля;
— 10.45 — 15.00 состоятся показательные авиавыступления. Концерт Симфонического оркестра Новосибирской филармонии;
— 15.00 — Закрытие авиационного фестиваля.
Как добраться до фестиваля
До аэродрома «Мочище» лучше всего доехать на электричке. Для удобства жителей региона 28 июля пустят дополнительные поезда. Чтобы доехать до фестиваля, нужно сесть на электричку, которая едет от станции Новосибирск-Главный до станций Болотная, Мошково и Ояш. Цена проездного билета — 35 рублей.
Также довезти до фестиваля может маршрут № 189, который начинает ходить с 8 часов утра с интервалом в 10−15 минут. Обратно можно уехать на автобусах № 189 л и 130. Стоимость проезда — 55 рублей.
Если добираться до фестиваля на личном транспорте, то делать это нужно через Северный проезд. Рядом с аэродромом «Мочище» есть платная парковка, рассчитанная на 3 тысячи мест, ее стоимость 100 рублей за весь день.
Отметим, что вход на авиационный бесплатный. На территории будут работать летние кафе, где можно перекусить или приобрести напитки.