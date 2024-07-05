Авиашоу в Мочище-2024. Программа фестиваля, как добраться до аэродрома

Организаторы объяснили, что в этом году будет один из сильнейших состав участников, однако он еще не определен. Известно только то, что выступят авиагруппа высшего пилотажа ВВС России «Русские витязи», а также пилотажная группа «Русь» и женская эскадрилья «Барсы».