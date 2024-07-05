В Пермском крае с семейной пары взыщут 365 тысяч рублей за дорожный конфликт

В Пермском крае через суд взыскали крупную сумму денег с семейной пары за разбитый в ходе конфликта автомобиль другого участника дорожного движения. Супруги были недовольны манерой вождения водителя Kia Ceed. Исполнением судебного решения займутся судебные приставы отделения ГУФССП Пермского района.
Дорожный конфликт между автомобилистами произошел в Пермском районе. В ходе судебного разбирательства удалось выяснить, что находящуюся в автомобиле Kia Sorento семейную пару не устроила манера вождения молодого водителя Kia Ceed. После остановки иномарок враждебный настрой супругов не на шутку испугал юношу, в целях самообороны он распылил в сторону главы семейства газовый баллончик. После этого к конфликту присоединилась супруга мужчины.
Семейная пара начала пинать двери автомобиля оппонента, вырвала дворники и зеркала заднего вида, разбила лобовое стекло. После экспертной оценки, стоимость ремонта автомобиля Kia Ceed оценили более 365 тыс. руб.
Собственницей Kia Ceed была бабушка пострадавшего юноши. Она предложила супругам в добровольном порядке возместить причиненный ущерб. Семейная пара отказалась это делать, после этого владелица разбитого автомобиля обратилась в суд с иском о возмещении расходов на его восстановление.
В пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю сообщили, в районное отделение судебных приставов поступили исполнительные документы о солидарном взыскании с семейной пары причиненного ущерба.