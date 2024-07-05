В Пермском крае с семейной пары взыщут 365 тысяч рублей за дорожный конфликт

Дорожный конфликт между автомобилистами произошел в Пермском районе. В ходе судебного разбирательства удалось выяснить, что находящуюся в автомобиле Kia Sorento семейную пару не устроила манера вождения молодого водителя Kia Ceed. После остановки иномарок враждебный настрой супругов не на шутку испугал юношу, в целях самообороны он распылил в сторону главы семейства газовый баллончик. После этого к конфликту присоединилась супруга мужчины.