В выходные на дорогах Челябинской области ГАИ устроит тотальные проверки

Госавтоинспекция Челябинской области анонсировала тотальные проверки на дорогах региона. В эти выходные сотрудники ГАИ будут контролировать соблюдение правил дорожного движения и трезвость водителей.
— Госавтоинспекция просит с пониманием относиться к таким проверкам, так как они направлены на обеспечение безопасности граждан и не занимают много времени, — сообщили в ведомстве.
Также в ведомстве напомнили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрены штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до 2 лет.