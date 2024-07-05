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В выходные на дорогах Челябинской области ГАИ устроит тотальные проверки

Водителей Челябинской области проверят на трезвость.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Челябинской области анонсировала тотальные проверки на дорогах региона. В эти выходные сотрудники ГАИ будут контролировать соблюдение правил дорожного движения и трезвость водителей.

— Госавтоинспекция просит с пониманием относиться к таким проверкам, так как они направлены на обеспечение безопасности граждан и не занимают много времени, — сообщили в ведомстве.

Также в ведомстве напомнили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрены штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до 2 лет.