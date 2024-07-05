Чёртов плёс в Хабаровском крае преподнёс археологам новые загадки

На уникальном историческом комплексе Чёртов плёс, который также известен под названием Киинская писаница, в районе им. Лазо Хабаровского края вновь стартовали масштабные археологические раскопки. В прошлом году благодаря финансированию по краевой программе «Наследие 27» учёные приступили к доскональному изучению этого памятника. Тогда удалось сделать сразу несколько сенсационных открытий. Этот сезон подтвердил правило археологов — чем больше раскопаешь, тем больше новых загадок появится, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В этом сезоне мы раскопки ведём одновременно на площадке сверху над скалой с петроглифами и непосредственно под древними личинами. В верхней части комплекса раскопали жилище и часть межжилищного пространства. Люди жили тут в период раннего железного века (Польцевская культура — конец I тысячелетия до н. э.) и в раннем средневековье (племена Мохэ — середина I тысячелетия н. э.), разводили свиней, сеяли просо, занимались металлургией. Мы рассчитывали найти тут и следы более ранних эпох — каменного века. Но ничего нет. А вот в нижней части памятника, непосредственно под личинами, мы обнаружили следы людей каменного века. Но всё свидетельствует, что они сюда приезжали с сугубо ритуальными целями, — говорит заведующий отделом археологии Хабаровского краевого центра ОПИК Евгений Черников.
Под древними изображениями обнаружилось очень много осколков красочных сосудов. Более древние — Вознесеновской археологической культуры (кон. III — сер. II тыс. до н. э.) — с витиеватыми узорами на красном фоне. Более поздние — Урильской культуры (13 — 5 века до н.э.) — украшены треугольниками и прямыми линиями. Также при раскопках прямо под петроглифами нашлось много следов костра и крупная галька со следами ударов по ней. Может быть, это свидетельства каких-то обрядов, что первобытные люди проводили перед сакральными изображениями на скалах?
При этом, ни грузил для рыбной ловли, ни наконечников охотничьих стрел нет. Ни одного! Значит в каменный век люди рядом с петроглифами не селились, а лишь приходил или приплывали на лодках, проводили ритуалы и возвращались в свои стойбища. А вот на рубеже и в начале нашей эры, видимо, сакральное значение этого места поменялось. Люди веками жили и вели своё хозяйство рядом с первобытными личинами. Но это только одна из версий. Да и она может измениться по мере продолжения раскопок.