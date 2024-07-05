Чёртов плёс в Хабаровском крае преподнёс археологам новые загадки

При этом, ни грузил для рыбной ловли, ни наконечников охотничьих стрел нет. Ни одного! Значит в каменный век люди рядом с петроглифами не селились, а лишь приходил или приплывали на лодках, проводили ритуалы и возвращались в свои стойбища. А вот на рубеже и в начале нашей эры, видимо, сакральное значение этого места поменялось. Люди веками жили и вели своё хозяйство рядом с первобытными личинами. Но это только одна из версий. Да и она может измениться по мере продолжения раскопок.