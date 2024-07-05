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Пермячка сообщила о подозрительном чёрном рюкзаке на остановке ДКЖ

Женщина увидела его утром 5 июля.

Источник: Аргументы и факты

Сообщение о подозрительном чёрном рюкзаке на остановке ДКЖ в Перми прислала сайту perm.aif.ru обеспокоенная местная жительница.

По словам женщины, подозрительный предмет лежал на сиденье остановочного пункта «ДКЖ» утром 5 июля около 10 часов утра.

«Я ждала автобус и увидела какую то сумму. Трогать не стала, вдруг, кто-то оставил», — рассказала сайту perm.aif.ru пермячка.

По словам женщины, рюкзак лежал на остановке возле заправки, по направлению в центр города. Сайт perm.aif.ru запросил информацию по сообщению в ГУ МВД России по Пермскому краю.