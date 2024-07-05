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Турция ужесточила правила досмотра авиапассажиров

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В аэропортах Турции установлены новые правила — теперь досматривать будут не только багаж, но и электронные устройства. Запрещенные предметы будут изымать на месте.

Источник: Podrobno.uz

По сообщению Anadolu, поправки к закону о гражданской авиации парламент страны принял 4 июля. Теперь при входе в аэропорт и выходе в зону посадки всех пассажиров и их багаж будут досматривать с помощью специального устройства, а при необходимости и вручную. В случае отказа пассажира не пустят в аэропорт и на самолет. Запрещенные предметы будут изымать по факту обнаружения.

Досмотр будут проводить частные охранники под контролем органов правопорядка для обеспечения безопасности, предотвращения противоправных действий против воздушных судов, авиационных объектов и людей.