В Перми 5 июля может стать самым жарким за последние 35 лет

«Эффективная температура (ощущаемая температура с учетом влажности) воздуха уже в 8 утра достигла +33˚С, а в аэропорту Большое Савино температура точки росы достигает +22˚С и температуре воздуха +29˚С. Сегодня максимальный прогрев ожидается на уровне около +33˚ С, но значения эффективной температуры будут до +38˚ С», — сообщает сотрудник ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
Как отмечают метеорологи, 5 июля над Республикой Коми начнет формироваться новая область повышенного давления в относительно более прохладной воздушной массе. Это приведет к тому, что на севере Прикамья ветер сменится на северный и станет прохладнее — до +27..+29˚С днем.
В то же время в южной половине региона будет очень жарко: температура поднимется до +32…+34˚С. При этом в центральных районах Прикамья ожидаются локальные грозы.
В Перми есть высокая вероятность обновления рекорда максимальной температуры для 5 июля, который составляет +32,7˚С. Он был установлен в 1989 году.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали на начало июля аномальную жару с повышением температуры до 35 градусов. Это связано с выносом тепла с юга России, который продлится несколько дней.