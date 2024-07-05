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В Перми 5 июля может стать самым жарким за последние 35 лет

ПЕРМЬ, 5 июля, ФедералПресс. Утром 5 июля в Перми наблюдается редкое сочетание быстрого прогрева и высокой влажности воздуха. По данным синоптиков, этот день в столице Прикамья может быть побит рекорд по самой высокой температуре воздуха за последние 35 лет.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +24°
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

«Эффективная температура (ощущаемая температура с учетом влажности) воздуха уже в 8 утра достигла +33˚С, а в аэропорту Большое Савино температура точки росы достигает +22˚С и температуре воздуха +29˚С. Сегодня максимальный прогрев ожидается на уровне около +33˚ С, но значения эффективной температуры будут до +38˚ С», — сообщает сотрудник ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

Как отмечают метеорологи, 5 июля над Республикой Коми начнет формироваться новая область повышенного давления в относительно более прохладной воздушной массе. Это приведет к тому, что на севере Прикамья ветер сменится на северный и станет прохладнее — до +27..+29˚С днем.

В то же время в южной половине региона будет очень жарко: температура поднимется до +32…+34˚С. При этом в центральных районах Прикамья ожидаются локальные грозы.

В Перми есть высокая вероятность обновления рекорда максимальной температуры для 5 июля, который составляет +32,7˚С. Он был установлен в 1989 году.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали на начало июля аномальную жару с повышением температуры до 35 градусов. Это связано с выносом тепла с юга России, который продлится несколько дней.