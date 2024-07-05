В Перми 5 июля может стать самым жарким за последние 35 лет

«Эффективная температура (ощущаемая температура с учетом влажности) воздуха уже в 8 утра достигла +33˚С, а в аэропорту Большое Савино температура точки росы достигает +22˚С и температуре воздуха +29˚С. Сегодня максимальный прогрев ожидается на уровне около +33˚ С, но значения эффективной температуры будут до +38˚ С», — сообщает сотрудник ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.