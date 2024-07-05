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Ремонт развязки начался в Первом микрорайоне Хабаровска

Обновление участка от проспекта 60-летия Октября до Королева завершат до 9 июля.

Источник: Комсомольская правда

Ремонт ответвлений развязки в Первом микрорайоне на участке от проспекта 60-летия Октября до улицы Королева начался специалистами МУП «Южное». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«Жители Хабаровска жаловались на состояние дороги, и управление дорог провело мониторинг объекта. Ямочный ремонт участка планируют завершен до 9 июля. А затем начать ремонт улиц Королева и Космической», — рассказали в администрации города.

В городе ведутся работы по ямочному ремонту дорог во всех районах. Из городского бюджета на эти цели дополнительно выделено 78 миллионов рублей. С 1 июня уже отремонтировано 25 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.