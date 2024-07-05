Россиянам дали совет по выбору безопасной зубной пасты

Блюмкин призвал обращать внимание не на упаковку товара и отзывы в интернете, а на его состав. «Обратите внимание на индекс абразивности. Зубная паста должна эффективно очищать поверхность зубов от налета, но при этом не портить эмаль», — объяснил стоматолог. По его словам, абразивные вещества добавляют в пасты для механической очистки зубов. Чем они крупнее и агрессивнее, тем выше уровень абразивности, а значит, и выше шанс повредить эмаль. Врач рекомендовал выбрать средства с индексом не больше 40.