В Хабаровске начался очередной этап ямочного ремонта

В Хабаровске в настоящее время специалисты МУП «Южное» приступили к ремонту ответвлений развязки в Первом микрорайоне на участке от проспекта 60-летия Октября до улицы Королева, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.