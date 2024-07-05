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В Хабаровске начался очередной этап ямочного ремонта

Из бюджета города на эти цели дополнительно выделены дополнительные средства.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске в настоящее время специалисты МУП «Южное» приступили к ремонту ответвлений развязки в Первом микрорайоне на участке от проспекта 60-летия Октября до улицы Королева, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Хабаровчане оставляли много обращений по поводу состояния этой дороги, управлением дорог также проведен мониторинг объекта. Ямочный ремонт участка планируется завершить до 9 июля. В дальнейшем запланировано перейти к ремонту улиц Королева и Космической.

По поручению врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина активизирована работа по ямочному ремонту дорог во всех районах города. Из бюджета города на эти цели дополнительно выделено 78 млн рублей.

С 1 июня уже восстановлено 25 тысяч кв. м дорожного покрытия.