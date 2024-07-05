Дождливые выходные обещают синоптики казахстанцам

Как рассказали специалисты, в выходные дни на большей части территории Казахстана ожидается летняя дождливая погода, которая будет сопровождаться грозами, шквалистым ветром и очаговым градом.
Причиной непогоды метеорологи называют ложбину циклона, которая тянется из районов Новосибирска, вызывая сильные дожди на севере, востоке, юго-востоке и в центре Казахстана.
Несмотря на дожди, в стране сохранится довольно высокая температура:
- на севере, востоке и в центре республики — в пределах +20…+28°С;
- на юго-востоке — от +25 до +33°С;
- на западе и юге страны — сильная жара до +33…+40°С.
Напомним, ранее ДЧС Алматы опубликовал предупреждение для горожан — в пятницу, 5 июля, в южной столице ожидается сильный дождь, из-за чего возможен подъем уровня воды на реках.