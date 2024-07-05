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Дождливые выходные обещают синоптики казахстанцам

Синоптики РГП «Казгидромет» представили прогноз погоды на ближайшие три дня, с 6 по 8 июля, — казахстанцев ждут дождливые выходные, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 754 мм рт. ст. +25°
Источник: Пресс-служба акимата Алматы

Как рассказали специалисты, в выходные дни на большей части территории Казахстана ожидается летняя дождливая погода, которая будет сопровождаться грозами, шквалистым ветром и очаговым градом.

Причиной непогоды метеорологи называют ложбину циклона, которая тянется из районов Новосибирска, вызывая сильные дожди на севере, востоке, юго-востоке и в центре Казахстана.

Несмотря на дожди, в стране сохранится довольно высокая температура:

  • на севере, востоке и в центре республики — в пределах +20…+28°С;
  • на юго-востоке — от +25 до +33°С;
  • на западе и юге страны — сильная жара до +33…+40°С.

Напомним, ранее ДЧС Алматы опубликовал предупреждение для горожан — в пятницу, 5 июля, в южной столице ожидается сильный дождь, из-за чего возможен подъем уровня воды на реках.