«СКА-Хабаровск» на год подписал Романа Емельянова

Кроме того, в спарринге с «Балтикой» на поле выходил ещё один просмотровый, 22-летний хавбек Никита Першин, который до этого был в аренде в «Челябинске». Есть у Ильева и информация о возможном камбэке Георгия Гонгадзе. Ранее с 28-летним форвардом расторгло контракт «Торпедо». Напомним, что футбольный клуб «СКА-Хабаровск» до 30 июня 2025 года продлил контракты с двумя полузащитниками — Артёмом Симоняном и Юрием Бавиным. Новый сезон станет для них третьим в составе команды. Ранее стало известно, что в «СКА-Нефтяник» возвращаются полузащитник Рамазан Гаджимурадов и нападающий Константин Базелюк. Кроме того, накануне был подписан контракт с 26-летним центральным защитником Нехаром Садики.