«СКА-Хабаровск» на год подписал Романа Емельянова

Об очередных изменениях в команде «СКА-Нефтяник» рассказали в руководстве армейцев. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу клуба, состав красно-синих в будущем сезоне усилит полузащитник Роман Емельянов. Контракт с ним подписан сроком на один год.
Роман Емельянов имеет за плечами огромный игровой опыт в Российской Премьер-лиге — в составах клубов «Урал» и «Ростов» он отработал 148 матчей. Два последних сезона опорник провёл в «Шиннике», где работал с нынешним главным тренером армейцев Дмитрием Воецким. За ярославцев он отыграл 35 матчей.
Отметим, что в ближайшее время болельщиков может ждать ещё несколько подписанных контрактов. Так, как сообщает федеральный спортивный журналист Сергей Ильёв у себя в Telegram-канале, на сборах армейцев отметился левый фулбек из ЦСКА 21-летний Егор Носков. Ранее футболист находился в аренде в ульяновской «Волге».
Кроме того, на сбор «СКА-Хабаровска» накануне прибыл 25-летний Камран Алиев, который ранее уже выступал за красно-синих. Также он защищал цвета «Арсенала» и «Химок», чьим воспитанником является. Последнее время он играл в Азербайджане за «Сумгаит».
Кроме того, в спарринге с «Балтикой» на поле выходил ещё один просмотровый, 22-летний хавбек Никита Першин, который до этого был в аренде в «Челябинске». Есть у Ильева и информация о возможном камбэке Георгия Гонгадзе. Ранее с 28-летним форвардом расторгло контракт «Торпедо». Напомним, что футбольный клуб «СКА-Хабаровск» до 30 июня 2025 года продлил контракты с двумя полузащитниками — Артёмом Симоняном и Юрием Бавиным. Новый сезон станет для них третьим в составе команды. Ранее стало известно, что в «СКА-Нефтяник» возвращаются полузащитник Рамазан Гаджимурадов и нападающий Константин Базелюк. Кроме того, накануне был подписан контракт с 26-летним центральным защитником Нехаром Садики.
Что касается выбывших, то «СКА-Хабаровск» покинул вратарь Владимир Сугробов, а также футболисты Андрей Никитин, Илья Петров, Олег Кожемякин и Томас Рукас, Даниил Корнюшин и Андрюс Рукас. Помимо этого, по информации пресс-службы ФК «СКА-Хабаровск», молодой полузащитник и воспитанник армейцев Захар Кравцов проведёт новый сезон в аренде в ульяновской «Волге».