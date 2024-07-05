Из-за жары трассу Тюмень-Омск закрыли для грузовиков

Сегодня, 5 июля, из-за жары частично перекрыли трассу Тюмень-Омск. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
Ограничение движения ввели только для грузовиков. Легковых автомобилей оно не коснулось.
«В связи с температурой воздуха выше 32-х градусов до 20:00 часов введено ограничение в движении на участке с 11-го по 89-й километры федеральной автодороги Тюмень-Омск для грузового транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы», — сообщили в ведомстве.
Ранее мы писали, что в ближайшие два дня Омскую область накроют 30-градусная жара и грозы.