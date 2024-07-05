Названы самые необычные имена, которыми называли детей в Красноярском крае

В агентстве ЗАГС Красноярского края назвали наиболее редкие имена, которые давали новорождённым.
Девочкам давали имена Венера, Амелия, Марьяна, Оливия, Мелисса, Агата, Эмилия, Асаль, Илана, Эста.
Мальчиков называли Ян, Гордей, Даян, Сэм.
При этом девочек чаще называют необычными именами.
Самые популярные имена за первое полугодие 2024 года — София и Ева среди девочек, Михаил и Максим — среди мальчиков.
«7 канал Красноярск» в перечне редких имён, которыми называли новорождённых в 2024 году добавляет такие имена, как Аделинна, Марта, Элай, Уултай, Арзу (женские) и Кир, Бронислав, Мухаммадризо, Кодиржон, Комёр (мужские).
Ранее сообщалось об увеличении стоимости обучения в красноярских вузах.