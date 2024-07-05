Названы самые необычные имена, которыми называли детей в Красноярском крае

«7 канал Красноярск» в перечне редких имён, которыми называли новорождённых в 2024 году добавляет такие имена, как Аделинна, Марта, Элай, Уултай, Арзу (женские) и Кир, Бронислав, Мухаммадризо, Кодиржон, Комёр (мужские).