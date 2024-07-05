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Башкирия вошла в Топ-3 регионов-участников акции «Сад памяти»

Башкирия вошла в Топ-3 регионов-участников акции «Сад памяти».

Источник: Башинформ

Башкирия по итогам международной акции «Сад памяти», посвященной памяти погибших участников Великой Отечественной войны, вошла в тройку наиболее активных регионов-участников.

Как сообщил министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов, в 2024 году на территории республики высадили 2,25 миллиона саженцев и сеянцев на общей площади свыше 663 га, а в мероприятиях акции было задействовано более 133 тысяч человек. Выше в рейтинге расположились только Тверская и Оренбургская области.

Всего же в ходе «Сада памяти — 2024» в России и за рубежом высадили более 38 млн деревьев. Замминистра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко объяснил высокий результат активностью субъектов страны и волонтерского корпуса, которые восстанавливают леса, заповедные зоны, парки и скверы по нацпроекту «Экология».