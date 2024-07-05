Башкирия вошла в Топ-3 регионов-участников акции «Сад памяти».

Как сообщил министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов, в 2024 году на территории республики высадили 2,25 миллиона саженцев и сеянцев на общей площади свыше 663 га, а в мероприятиях акции было задействовано более 133 тысяч человек. Выше в рейтинге расположились только Тверская и Оренбургская области.