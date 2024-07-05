Анна Терешкова про кадровые перестановки в мэрии Новосибирска

Недавно на должность руководителя департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска была назначена Ксения Антонова. Ранее этот пост занимала Анна Терешкова.
Антонова проработала в должности начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии менее месяца. До этого она была советником и руководителем аппарата заместителя губернатора Новосибирской области Максима Кудрявцева. В команду Кудрявцева Антонова вошла еще в период его работы депутатом Госдумы в качестве помощника.
«Ксения Андреевна — член моей команды. Уверен, ее навыки и компетенции позволят усилить работу департамента», — прокомментировал назначение Антоновой мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Он отметил, что в период работы в Госдуме Антонова глубоко занималась вопросами молодежной политики и спорта, что является ценным опытом для ее новой должности.
Экс-руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова выразила надежду, что все проекты ведомства будут сохранены. «Личная преданность — это тренд сегодняшнего времени. Ксения Антонова много лет проработала в команде Максима Георгиевича», — отметила Терешкова в беседе с журналистом издания «Сиб.фм».