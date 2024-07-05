Анна Терешкова про кадровые перестановки в мэрии Новосибирска

Антонова проработала в должности начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии менее месяца. До этого она была советником и руководителем аппарата заместителя губернатора Новосибирской области Максима Кудрявцева. В команду Кудрявцева Антонова вошла еще в период его работы депутатом Госдумы в качестве помощника.