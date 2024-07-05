Кузбасская выпускница разочаровалась в профессии благодаря своему колледжу

Как сообщает Mash Siberia, выпускница Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий заявила на вручении дипломов, что полностью разочаровалась в профессии.
«Возможно, наша группа является исключением и только нам так повезло за 4 года. За все время я сталкивалась с непрофессионализмом преподавателей. Стоит сказать, что были яркие примеры. Я могла бы говорить и дальше, но по длинным и бессмысленным высказываниям есть другой человек. Надеюсь, в будущем вам повезет больше, чем здесь», — говорит на видео девушка Алина.
Так, выпускница высказалась о практике, где девушкам приходилось таскать по 24 кг арматуры, вранье, проверках курсовых до восьми вечера и готовом чертеже, который отбирали у студентов за 4 дня до сдачи.
В самом колледже корреспонденту «АиФ в Кузбассе» ситуацию не прокомментировали и попросили обратиться в Министерство образования. Там же нам сообщили, что ответ по инциденту находится на согласовании.