В Казани из-за аномальной жары повредились трамвайные рельсы

В Казани на улице Девятаева повредились трамвайные рельсы из-за аномальной жары. В связи с этим приостановили движение трамвая № 2 и изменили маршрут № 1, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Теперь трамвай № 1 будет курсировать до остановки Саид-Галеева. На месте работают специалисты предприятия. О восстановлении движения оповестят дополнительно.
Из-за жары в +37 градусов в Татарстане объявили штормовое предупреждение. В результате после теплового удара в медучреждения обратились 13 казанцев.
Напомним, в Мамадышском районе воздух раскалился до плюс 46 градусов. Такая погода была зафиксирована в селе Нижние Яки.