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Шоу дронов в Астане: появились подробности

Где и когда будет проходить шоу дронов в Астане, рассказывает Tengri Life.

Источник: AP 2023

Как сообщили в акимате столицы, 6 июля в 18:00 на территории ЭКСПО состоится праздничный концерт оpen-аir. По завершении концерта планируется проведение светового шоу дронов.

«Ориентировочное время проведения шоу дронов — в 22:15 (22:30). Для шоу дронов в небо будут запущены 1250 скоростных радиоуправляемых аппаратов, из которых 70 аппаратов — пиротехнические дроны. Это новая технология симбиоза дронов и пиротехники. Все визуальные эффекты будут синхронизированы с музыкой казахских и зарубежных композиторов».

отмечает пресс-служба акимата Астаны.

По официальным данным, шоу будет организовано за счет спонсорских средств.