Меры безопасности усиливают в нижегородском метро

Также мэр обратил внимание, что после открытия новых станций в «Нижегородском метро» откроется более 400 вакансий. Чтобы сделать их более привлекательными, принято решение проиндексировать заработную плату сотрудников. В частности, будут повышены оклады и часовые тарифные ставки работников на 30%.