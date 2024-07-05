Меры безопасности усиливают в нижегородском метро

В частности, приобретены ручные и арочные металлодетектеры и двухпроекционные рентгенотелевизионные установки. Предполагается, что устройства позволят более тщательно детализировать содержимое багажа, ускорив при этом процесс досмотра.
Также мэр обратил внимание, что после открытия новых станций в «Нижегородском метро» откроется более 400 вакансий. Чтобы сделать их более привлекательными, принято решение проиндексировать заработную плату сотрудников. В частности, будут повышены оклады и часовые тарифные ставки работников на 30%.
Напомним, второй тоннелепроходческий щит для прокладки метро готовят в Нижнем Новгороде.
В настоящее время тоннелепроходческий комплекс «Владимир» ведёт прокладку линии метро от станции Сенная к площади Свободы.
ГК «Моспроект-3» ведёт работы в рамках продления Автозаводской и Сормовско-Мещерской веток метрополитена.
В частности, станцию «Сенная» планируется построить до конца 2025 года, а «Сормовскую» ввести в эксплуатацию в декабре 2026 года.