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Спад уровней воды на реках Приморья замедлится из-за дождей

В предстоящие три дня на большинстве рек региона прогнозируются колебания уровней воды до 0,2 метра.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +25°
Источник: PrimaMedia.ru

На реках Приморья зафиксировано общее снижение уровня воды, но из-за ожидаемых дождей в ближайшие сутки процесс замедлится, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

По информации Примгидромета, большинство рек находятся в пределах берегов, и уровни воды обычно ниже пойменных отметок на 1,2−2 метра. Однако в среднем течении реки Уссури и в нижнем течении Большой Уссурки уровни воды все еще превышают отметки выхода воды на пойму до 1,5 метров. Скорость падения уровня воды варьируется от 1 до 5 сантиметров в сутки, достигая на некоторых участках до 60 сантиметров.

На реке Уссури у Графского уровень воды уже опустился ниже критической отметки, тогда как у Тарташевки все еще сохраняется опасный уровень, ожидается его падение в ближайшие дни.

Согласно прогнозам, в предстоящие три дня на большинстве рек региона прогнозируются колебания уровней воды до 0,2 метра. В частности, в среднем и нижнем течении рек бассейна Уссури замедлится спад уровней воды. На малых водотоках и в верховьях рек южной части края возможны локальные подъемы воды до одного метра, что может привести к подтоплению низких берегов.

Специалисты минГОЧС Приморья следят за ситуацией. В ведомстве отмечают, что на ликвидации последствий недавних ливней в Дальнереченске сейчас сформирована группировка спасателей и техники численностью более 100 человек.