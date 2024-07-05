Спад уровней воды на реках Приморья замедлится из-за дождей

По информации Примгидромета, большинство рек находятся в пределах берегов, и уровни воды обычно ниже пойменных отметок на 1,2−2 метра. Однако в среднем течении реки Уссури и в нижнем течении Большой Уссурки уровни воды все еще превышают отметки выхода воды на пойму до 1,5 метров. Скорость падения уровня воды варьируется от 1 до 5 сантиметров в сутки, достигая на некоторых участках до 60 сантиметров.