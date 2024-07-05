Ливни, грозы и понижение температуры: прогноз на выходные в Хабаровском крае

Смерчи, которые могут возникнуть на Черноморском побережье и в Москве, нам тоже не грозят. Для них нужна гладка водная или просто ровная поверхность на суше и большая облачность. Лет пять -шесть назад в районе арены Ерофей Хабаров над Амуром появилась воронка, завихрение, но не более того. Смерчи, говорят синоптики, не наше явление.