Ливни, грозы и понижение температуры: прогноз на выходные в Хабаровском крае

Лето у нас нынче переменчивое! То оно долго освежало нас прохладой, то потом пригрело так, что многие засомневались, а такое ли лето мы ждали. И вот теперь новый поворот истории, на следующей неделе температуры понизятся. Не очень существенно, но все же.
— В предстоящие выходные сохранится неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозами, особенно в центральных и северных районах, — рассказала нашему изданию ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Не исключено, что ненастье задет и южные районы.
В субботу ожидается восточный ветер, в воскресенье он поменяет направление на северо-восточное, опять начнет сказываться влияние холодного Охотского моря. В субботу ветер до 7−12 метров, в воскресенье 9−14 метров в секунду.
В ближайшую ночь, а она будет еще достаточно теплая, температура воздуха +15…+21 градус, то в воскресенье ночные температуры понизятся и оставят до +13 до +20 градусов. Дневной фон температур в субботу +28…+33, на севере +22…+ 27, в воскресенье на большей части территории края +23…+28, на севере +15…+22 градуса.
Июль дает нам небольшую передышку, которая сохранится до начала следующей недели.
В Хабаровске в выходные кратковременный дождь ночью и днем в субботу, ветер восточный 4−8 метров в секунду, температура ночью +19…+21, днем +28…+30 градусов. В воскресенье тоже ожидается кратковременный дождь, ветер восточный, северо-восточный 7−12 метров в секунду, ночью +19…+21, днем +25…+27 градусов.
Начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России Максим Бедило представил прогноз на следующую неделю по стране. Так вот там упоминается Хабаровский край, где, якобы, прогнозируются осадки до 70 миллиметров и ураганный ветер.
— Действительно, в Дальневосточном федеральном округе ожидается прохождение циклона с усилением ветра и сильными дождями, — объяснила Галина Брынцева. — Такая погода ожидается в Приморском крае. На нашей территории мы не ждем ни такого ветра, ни таких осадков. По северным районам может усилиться ветер до 15−20 метров в секунду, а вот дожди будут локальные, с уровнем осадков не более 15−20 миллиметров осадков.
Смерчи, которые могут возникнуть на Черноморском побережье и в Москве, нам тоже не грозят. Для них нужна гладка водная или просто ровная поверхность на суше и большая облачность. Лет пять -шесть назад в районе арены Ерофей Хабаров над Амуром появилась воронка, завихрение, но не более того. Смерчи, говорят синоптики, не наше явление.
В воскресенье, 7 июля — праздник Ивана Купала. В давние времена жила история о цветке папоротника, который распускается один раз в году, именно в эту волшебную ночь на несколько минут. А тот, кто его найдет, получит способность находить клады.
Люди верили в это чудо, собирались, смеялись, девушки гадали на суженого, прыгали через костер. И, конечно, купались. Бытовало мнение, что нечистая сила могла затащить человека на дно и наделать много других бед. Наши предки не спали всю ночь, чтобы в случае чего отогнать нечистую силу от дома.