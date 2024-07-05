Росавиация увеличила число субсидируемых рейсов из Красноярска

В перечень добавилось 28 новых рейсов, теперь их 293. Как пояснили в Росавиации, направления утвердили, основываясь на заявках перевозчиков.
Так, в программу субсидируемых рейсов вошли перелеты из Красноярска в Нижневартовск, Новокузнецк и Пермь, из Кемерово в Красноярск. Также включены маршруты из Иркутска в Кызыл, Новокузнецк, Омск и Самару, из Волгограда в Новосибирск, из Ижевска в Иркутск, из Нижнего Новгорода в Новосибирск, из Новосибирска в Оренбург.
Программа охватывает все восемь федеральных округов и 59 субъектов России. Самое протяженное направление среди субсидируемых маршрутов — из Новосибирска в Певек (Чукотка; 4350 км), самое короткое — из Иркутска в Улан-Удэ (Бурятия; 213 км).
В России действуют три федеральных программы субсидирования воздушных перевозок. В совокупности они охватывают более 400 маршрутов. На реализацию этих программ в 2024 году только из федерального бюджета выделено 25,1 млрд руб.
Субсидируемые рейсы — те, на которые выделяют деньги из государственного бюджета. Так власти поддерживают непопулярные маршруты и снижают стоимость перелета для пассажиров.