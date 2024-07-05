Росавиация увеличила число субсидируемых рейсов из Красноярска

Так, в программу субсидируемых рейсов вошли перелеты из Красноярска в Нижневартовск, Новокузнецк и Пермь, из Кемерово в Красноярск. Также включены маршруты из Иркутска в Кызыл, Новокузнецк, Омск и Самару, из Волгограда в Новосибирск, из Ижевска в Иркутск, из Нижнего Новгорода в Новосибирск, из Новосибирска в Оренбург.