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Ростовскую область после жары и засухи накроют ливни с грозами

Ливни и ветер до 20−23 м/с ожидаются в Ростовской области 5 и 6 июля.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +25°
Источник: Комсомольская правда

В Ростовскую область после периода экстремальной жары придут грозовые дожди. Об этом жителей региона предупреждают в ГУ МЧС России по региону.

— С 8:30 до 10:30 и до конца суток 5 июля, а также в течение 6 июля местами ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 20−23 м/с, — говорится в сообщении.

Спасатели просят всех быть осторожными. Непогоду по возможности лучше пережидать в помещении. На улице во время стихии нельзя подходить к деревьям, легким мачтам и раскачивающимся вывескам. Также не следует подходить близко к оборванным проводам.

Обращаться за помощью при любых происшествиях нужно по телефону «112».