Ростовскую область после жары и засухи накроют ливни с грозами

В Ростовскую область после периода экстремальной жары придут грозовые дожди. Об этом жителей региона предупреждают в ГУ МЧС России по региону.
— С 8:30 до 10:30 и до конца суток 5 июля, а также в течение 6 июля местами ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 20−23 м/с, — говорится в сообщении.
Спасатели просят всех быть осторожными. Непогоду по возможности лучше пережидать в помещении. На улице во время стихии нельзя подходить к деревьям, легким мачтам и раскачивающимся вывескам. Также не следует подходить близко к оборванным проводам.
Обращаться за помощью при любых происшествиях нужно по телефону «112».