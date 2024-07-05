В Агентстве статистики рассказали о самых популярных туристических маршрутах узбекистанцев

По данным Агентства статистики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 569,2 тысячи человек или на 35,5%.
Самыми популярными направлениями у наших граждан оказались соседние страны — Кыргызстан, который посетили 995,3 тысячи узбекистанцев, Таджикистан (449,8 тысячи человек) и Казахстан (322,5 тысячи).
Далее этот список продолжили:
Саудовская Аравия — 100,2 тысячи человек;
Россия — 86,5 тысячи человек;
Турция — 63,9 тысячи человек;
ОАЭ — 55,7 тысячи человек;
Кувейт — 16,5 тысячи человек;
Египет — 13,5 тысячи человек;
Южная Корея — 8,3 тысячи человек;
Другие страны — 59,5 тысячи человек.