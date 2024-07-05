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В Агентстве статистики рассказали о самых популярных туристических маршрутах узбекистанцев

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С января по май текущего года более 2 миллионов узбекистанцев выехали за границу в туристических целях, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным Агентства статистики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 569,2 тысячи человек или на 35,5%.

Самыми популярными направлениями у наших граждан оказались соседние страны — Кыргызстан, который посетили 995,3 тысячи узбекистанцев, Таджикистан (449,8 тысячи человек) и Казахстан (322,5 тысячи).

Далее этот список продолжили:

Саудовская Аравия — 100,2 тысячи человек;

Россия — 86,5 тысячи человек;

Турция — 63,9 тысячи человек;

ОАЭ — 55,7 тысячи человек;

Кувейт — 16,5 тысячи человек;

Египет — 13,5 тысячи человек;

Южная Корея — 8,3 тысячи человек;

Другие страны — 59,5 тысячи человек.

туризм и отдых