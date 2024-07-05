Аксёнов поручил до сентября обрезать деревья вдоль ЛЭП

Об этом он сообщил по итогам рабочего совещания по оптимизации деятельности ресурсоснабжающих организаций РК.
Аксёнов отметил, что это нужно, чтобы предотвратить обрыв проводов, а также снизить потери в сетях.
Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил до 1 сентября обрезать деревья, которые находятся вдоль линий электропередачи.
Об этом он сообщил по итогам рабочего совещания по оптимизации деятельности ресурсоснабжающих организаций РК.
Аксёнов отметил, что это нужно, чтобы предотвратить обрыв проводов, а также снизить потери в сетях.