Рособрнадзор: неэтичного досмотра школьниц перед ЕГЭ в Воронеже не было

В ведомстве заявили, что причиной инцидента стал неправильно настроенный металлоискатель, который реагировал на небольшие элементы металла на одежде выпускников. Кроме того, организаторы якобы начали допускать участников на экзамен менее чем за пять минут до начала инструктажа. Это якобы привело к затруднению прохода и опозданию нескольких экзаменуемых.
Ранее несколько школьниц сообщили в СМИ, что перед ЕГЭ по русскому языку в пункте приема экзамена (ППЭ) в школе № 62 их якобы заставили показывать нижнее белье после неоднократного срабатывания металлодетектора. По словам руководителя ППЭ, «никто не просил» школьников снимать или поднимать одежду. Сотрудник ППЭ, стоявший на рамках, добавил, что наблюдал случаи, когда «выпускники на эмоциях поднимали верхнюю одежду».
После инцидента прокуратура региона и местный СКР начали проверки. Министр образования Воронежской области Наталья Салогубова писала в своем Telegram-канале, что в ведомство «не поступало ни одной официальной жалобы от родителей или учеников 11-ой школы, что помогло бы провести объективное расследование».
Спустя несколько дней стало известно об увольнении директора школы № 11 Ларисы Хопровой. В мэрии облцентра тогда рассказывали, что она написала заявление по собственному желанию. Согласно сайту учреждения, сейчас в качестве исполняющей обязанности его возглавляет Елена Воронина.