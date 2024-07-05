Рособрнадзор: неэтичного досмотра школьниц перед ЕГЭ в Воронеже не было

В ведомстве заявили, что причиной инцидента стал неправильно настроенный металлоискатель, который реагировал на небольшие элементы металла на одежде выпускников. Кроме того, организаторы якобы начали допускать участников на экзамен менее чем за пять минут до начала инструктажа. Это якобы привело к затруднению прохода и опозданию нескольких экзаменуемых.