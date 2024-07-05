В Кемерове строят продолжение ул. Дружбы за 76 млн рублей

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов сообщил о строительстве продолжения улицы Дружбы от ул. Веры Волошиной до Казачьего тракта. Там уже уложили асфальт, осталось только соединить все улицы.
«Идет монтаж освещения над проезжей частью и на тротуарах. Почти полностью установлен бортовой камень. В ближайшее время специалисты приступят к озеленению, установке дорожных знаков и ограждений», — пишет глава города.
Он добавляет, что на строительство улицы выделено почти 76 млн рублей. Также строители параллельно ремонтируют существующий участок улицы Дружбы от улицы Баумана до улицы Волошиной — там обновляют асфальт, технические тротуары и бортовой камень.
В дальнейшем власти планируют построить ещё один участок улицы Дружбы — от Баумана до Двужильного и сформировать удобный объезд микрорайона.