Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кемерове строят продолжение ул. Дружбы за 76 млн рублей

Глава города рассказал, что именно и где ремонтируют.

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов сообщил о строительстве продолжения улицы Дружбы от ул. Веры Волошиной до Казачьего тракта. Там уже уложили асфальт, осталось только соединить все улицы.

«Идет монтаж освещения над проезжей частью и на тротуарах. Почти полностью установлен бортовой камень. В ближайшее время специалисты приступят к озеленению, установке дорожных знаков и ограждений», — пишет глава города.

Он добавляет, что на строительство улицы выделено почти 76 млн рублей. Также строители параллельно ремонтируют существующий участок улицы Дружбы от улицы Баумана до улицы Волошиной — там обновляют асфальт, технические тротуары и бортовой камень.

В дальнейшем власти планируют построить ещё один участок улицы Дружбы — от Баумана до Двужильного и сформировать удобный объезд микрорайона.