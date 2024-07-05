Мэр Иркутска обсудил с жителями Ленинского района меры по его развитию

Мэр Иркутска Руслан Болотов провел встречу с представителями общественности, руководителями организаций и другими, заинтересованными в развитии Ленинского района. Градостроитель отметил, что на заключительном этапе находится ремонт детского сада № 10. Идет ремонт дорог и благоустройство общественных территорий. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.