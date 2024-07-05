Мэр Иркутска обсудил с жителями Ленинского района меры по его развитию

Мэр Иркутска Руслан Болотов провел встречу с представителями общественности, руководителями организаций и другими, заинтересованными в развитии Ленинского района. Градостроитель отметил, что на заключительном этапе находится ремонт детского сада № 10. Идет ремонт дорог и благоустройство общественных территорий. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
— Ленинский округ сегодня активно развивается. Мы строим жилые дома и соцобъекты, благоустраиваем парки, дворы, ремонтируем дороги. Здесь сконцентрировано крупное производство. Сделано многое, но еще больше предстоит, — отметил Руслан Болотов.
На 2024 запланировано открыть новый корпус школы № 53 и продолжить строительство учебного заведения на улице Ярославского. Также до конца года приведут в нормативное состояние участки дорог на станции Батарейной, улице Ленинградская, Розы Люксембург (Малая Роза), 20-й Советский переулок, объездную Ново-Ленино.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что строительство крытого футбольного стадиона обсудили в правительстве Иркутской области. Объект должен разместиться у развязки Академического моста, что обеспокоило жителей микрорайона. Горожане переживают, как это скажется на транспортной обстановке.