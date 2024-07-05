Ученый рассказал, для каких людей жара особенно опасна

По словам Бенмарниа, для обеспечения усиленного водообмена с внешней средой организм ускоряет сердцебиение и циркуляцию крови. Кровь «переносит» не только тепло и воду, но и кислород, необходимый для поддержания функционирования тканей и органов. В жару кровь, наполненная кислородом, в большей степени приливает к коже для сохранения усиленного потоотделения. При этом жизненно важные органы, включая мозг, могут недополучать кислород. По этой причине в жаркую погоду даже у здоровых людей может начаться легкое головокружение.