Срок опрессовок продлили в Металлургическом районе Челябинска

В северной части Металлургического района Челябинска продлили срок опрессовок. Жителям 166 домов придётся обходиться без горячей воды ещё почти две недели — до 17 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Речь о домах, которые обслуживает котельная «Мечел-Энерго». Горячую воду здесь должны были дать завтра, 6 июля. По словам горожан, кое-где её отключили даже раньше, чем обещали, — 21 июня, а не 22-го, поэтому челябинцы надеялись, что опрессовки завершатся уже сегодня. Однако срок гидравлических испытаний затянулся.
«Срок проведения гидравлических испытаний в домах, обслуживаемых котельной ООО “Мечел-Энерго”, продлён до 17 июля включительно», — говорится в сообщении администрации.