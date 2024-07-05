Срок опрессовок продлили в Металлургическом районе Челябинска

Речь о домах, которые обслуживает котельная «Мечел-Энерго». Горячую воду здесь должны были дать завтра, 6 июля. По словам горожан, кое-где её отключили даже раньше, чем обещали, — 21 июня, а не 22-го, поэтому челябинцы надеялись, что опрессовки завершатся уже сегодня. Однако срок гидравлических испытаний затянулся.