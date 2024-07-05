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Срок опрессовок продлили в Металлургическом районе Челябинска

Жителям северной части придётся обходиться без горячей воды ещё почти две недели.

В северной части Металлургического района Челябинска продлили срок опрессовок. Жителям 166 домов придётся обходиться без горячей воды ещё почти две недели — до 17 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Речь о домах, которые обслуживает котельная «Мечел-Энерго». Горячую воду здесь должны были дать завтра, 6 июля. По словам горожан, кое-где её отключили даже раньше, чем обещали, — 21 июня, а не 22-го, поэтому челябинцы надеялись, что опрессовки завершатся уже сегодня. Однако срок гидравлических испытаний затянулся.

«Срок проведения гидравлических испытаний в домах, обслуживаемых котельной ООО “Мечел-Энерго”, продлён до 17 июля включительно», — говорится в сообщении администрации.

ЖКХ