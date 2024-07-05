Ученые из Новосибирска запатентовали суперконденсатор из скорлупы кедрового ореха

Суперконденсатор отличается от аккумулятора возможностью выдерживать десятки и сотни тысяч циклов заряжания-разряжания. Он обладает большей мощностью и находит применение при производстве электроэнергии из возобновляемых источников в связке с аккумуляторами. Также он идеально подходит для кратковременного питания маломощных электронных устройств.