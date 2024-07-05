В Омской области на границе с Казахстаном поймали шестерых иностранцев

В пресс-службе Пограничного Управления ФСБ России по Омской области сообщили о результатах мероприятия «Заслон-2024».
Правоохранители задержали около 100 нарушителей законодательства в сфере охраны государственной границы. За незаконное пересечение границы России с Казахстаном задержаны шесть иностранных граждан. Кроме того, пограничники задержали трёх нарушителей, которые незаконно рыбачили. В отношении всех задержанных были возбуждены уголовные дела.
Ранее мы сообщали, что из страны были выдворены 18 нелегалов, ещё 36 запретили въезд в страну. Также было возбуждено 9 уголовных дел за организацию незаконной миграции — мигрантов фиктивно ставили на учёт.