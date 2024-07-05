Стало известно, когда приставы остановят стройку дома на Пригородной в Омске

Как ранее сообщал «СуперОмск», 4 июля стало известно, что Советский районный суд Омска наложил временный запрет на строительство многоэтажного дома по улице Пригородной. Такое решение было в рамках искового заявления о признании разрешения на строительство, выданного администрацией города Омска, недействительным, а действий ООО «СЗ “Причал — 55” по строительству многоквартирного дома по улице Пригородной, что в Советском округе, — незаконными. Предполагалось, что определение суда будет сразу приведено в исполнение, однако 5 июля в соцсетях появляются сообщения, что строительные работы продолжаются.