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Стало известно, когда приставы остановят стройку дома на Пригородной в Омске

В Главном управлении ФССП России по Омской области в пятницу, 5 июля 2924 года, прокомментировали продолжение строительных работ на площадке ЖК «Мирапорт», что по улице Пригородной в Омске, несмотря на решение суда о запрете строительства.

Источник: Reuters

«Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области приступят к исполнению указанного решения суда после поступления на исполнение соответствующего исполнительного документа в ведомство», — пояснили в управлении.

Как ранее сообщал «СуперОмск», 4 июля стало известно, что Советский районный суд Омска наложил временный запрет на строительство многоэтажного дома по улице Пригородной. Такое решение было в рамках искового заявления о признании разрешения на строительство, выданного администрацией города Омска, недействительным, а действий ООО «СЗ “Причал — 55” по строительству многоквартирного дома по улице Пригородной, что в Советском округе, — незаконными. Предполагалось, что определение суда будет сразу приведено в исполнение, однако 5 июля в соцсетях появляются сообщения, что строительные работы продолжаются.

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