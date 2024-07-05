Роспотребнадзор Приморья запретил ввоз острого перца в край из КНР

Эксперты приморского Роспотребнадзора проверили партию острого перца, которую привезли в край из Китая. Однако после исследования пришлось запретить выпуск партии, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Роспотребнадзор проверил 24,8 тонны овощей, которые привезли в Приморье. Среди продукции были сладкие и острые перцы, баклажаны, томаты. Исследования показали, что в партии свежего острого перца, весом 225 килограммов, находится вирус коричневой морщинистости плодов томата.
«Управлением Россельхознадзора выпуск партии запрещен. По выбору собственника продукции она будет уничтожена».
Напомним, ранее мы писали, что в мясных полуфабрикатах, изготовленных в Приморье, была найдена бактерия кишечной палочки.