Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор Приморья запретил ввоз острого перца в край из КНР

Эксперты обнаружили в продукте вирус коричневой морщинистости плодов томата.

Источник: Комсомольская правда

Эксперты приморского Роспотребнадзора проверили партию острого перца, которую привезли в край из Китая. Однако после исследования пришлось запретить выпуск партии, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Роспотребнадзор проверил 24,8 тонны овощей, которые привезли в Приморье. Среди продукции были сладкие и острые перцы, баклажаны, томаты. Исследования показали, что в партии свежего острого перца, весом 225 килограммов, находится вирус коричневой морщинистости плодов томата.

«Управлением Россельхознадзора выпуск партии запрещен. По выбору собственника продукции она будет уничтожена».

Напомним, ранее мы писали, что в мясных полуфабрикатах, изготовленных в Приморье, была найдена бактерия кишечной палочки.