В Пермском крае возведут новый храм

Около года Андроник пробыл в Краснокамске. Он жил в бараке в поселке Нефтяников и работал чернорабочим при коммунальном отделе нефтепромысла. Скончался Андроник Глинский в 1974 году, а в 2017-м был прославлен в лике святых.