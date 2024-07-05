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В Пермском крае возведут новый храм

Его построят во имя преподобного Андроника Глинского.

Источник: Комсомольская правда

В Краснокамске построят новый храм во имя преподобного Андроника (Лукаша), старца Глинского. Об этом сообщает пресс-служба пермской митрополии Русской православной церкви (РПЦ).

26 июня на месте будущего храма состоялось освящение поклонного креста. В тот день более 70 человек присутствовали и наблюдали за установкой священного символа.

Около года Андроник пробыл в Краснокамске. Он жил в бараке в поселке Нефтяников и работал чернорабочим при коммунальном отделе нефтепромысла. Скончался Андроник Глинский в 1974 году, а в 2017-м был прославлен в лике святых.

Ранее «Комсомолка» писала, что в начале марта 2024 года священнослужители Пермской епархии провели рабочую поездку на Донбасс с духовной и гуманитарной миссией. Визит в зону проведения СВО проходил с 1 по 6 марта по благословению главы Митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия.

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