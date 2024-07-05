Дом Иуды в Ачинске выставили на продажу за 1 рубль

Правда, у этого лота есть «подводные камни». Дело в том, что повышать ставку на торгах можно только на 556 тысяч за ход вплоть до 2.2 миллиона рублей. А поселиться в доме купца Иуды у победителя торгов все равно не получится — федеральный закон «Об объектах культурного наследия» запрещает вносить в здание существенные изменения, а также обеспечить ачинцам доступ. Но, судя по фото, без изменений будет очень сложно пользоваться строением — нужно будет привлекать специалистов со специальными разрешениями для реконструкции объекта в соответствии с требованиями.