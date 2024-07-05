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В Волгоградской области выбрали регоператора по обращению с ТКО

Мусор в Волгоградской области захотел убирать лишь один регоператор.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области выбрали регионального оператора по обращению с ТКО. Заявку на участие в конкурсе подала лишь одна организация — «ЭкоЦентр». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, единственному участнику направили проект соглашения.

— В обязанности будет входить не только обеспечение деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов, но и просветительская работа с населением, — уточнили в профильном комитете.

Напомним, в прошлом году из-за мусорного коллапса компанию «Ситиматик-Волгоград» лишили статуса. Причина — нарушение обязательств и огромный долг.

ЖКХ