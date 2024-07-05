В Красноярском крае медикам увеличат компенсацию за аренду жилья

«Выплаты полагаются медикам из Красноярска, Березовки, Емельяново, Сосновоборска и Дивногорска. Теперь вместо 13 тысяч рублей они получат по 20. Если в семье два медработника, то им полагается по 27 тысяч рублей. Нам известны ситуации, когда один из супругов является неработающим. Такие семьи получат двукратные выплаты, как если бы работали двое супругов-медиков», — отметил председатель комитета по охране здоровья и соцполитике Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев.