В Красноярском крае медикам увеличат компенсацию за аренду жилья

Во время завершающего заседания весенней сессии краевого парламента депутаты обсудили один из волнующих вопросов — увеличение компенсации за аренду жилья медикам.
Согласно новым мерам поддержки, теперь вместо 13 тысяч рублей, медицинские работники будут получать 20.
«Выплаты полагаются медикам из Красноярска, Березовки, Емельяново, Сосновоборска и Дивногорска. Теперь вместо 13 тысяч рублей они получат по 20. Если в семье два медработника, то им полагается по 27 тысяч рублей. Нам известны ситуации, когда один из супругов является неработающим. Такие семьи получат двукратные выплаты, как если бы работали двое супругов-медиков», — отметил председатель комитета по охране здоровья и соцполитике Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев.
Напомним, что в прошлом году 354 медицинских работника получили компенсацию арендной платы. Такая мера поддержки позволяет привлечь квалифицированных работников в те районы, где их не хватает.