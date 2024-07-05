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В Новосибирск поступили 35 новых машин скорой помощи

В том числе автопарк пополнили 8 реанимобилей.

Источник: Соцсети

Автопарк службы скорой помощи Новосибирска получился 35 новыми машинами. О поступлении техники, в том числе восьми реанимобилей, в своём телегам-канале в пятницу, 5 июля сообщил губернатор Андрей Травников.

По его словам, на сегодняшний день более 60% автопарка службы — новые, «возраст» автомобилей не превышает трёх лет.

Все поступившие машины отечественного производства. Они имеют высокую проходимость и оснащены необходимым оборудованием для оказания помощи пациентам в экстренных ситуациях: дефибрилляторами, кардиографами, аппаратами ИВЛ и другим.

А установленная в реанимобилях специальная аппаратура позволит не просто поддерживать пациента по пути в больницу, но и лечить его в дорог.

«Важно, что повышение качества здравоохранения, над которым мы постоянно работаем, приносит реальные плоды в виде спасённых человеческих жизней», — отметил чиновник.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске спасатели помогли доставить до больницы 250-килограммовую женщину.

медицина