В Новосибирск поступили 35 новых машин скорой помощи

Автопарк службы скорой помощи Новосибирска получился 35 новыми машинами. О поступлении техники, в том числе восьми реанимобилей, в своём телегам-канале в пятницу, 5 июля сообщил губернатор Андрей Травников.
По его словам, на сегодняшний день более 60% автопарка службы — новые, «возраст» автомобилей не превышает трёх лет.
Все поступившие машины отечественного производства. Они имеют высокую проходимость и оснащены необходимым оборудованием для оказания помощи пациентам в экстренных ситуациях: дефибрилляторами, кардиографами, аппаратами ИВЛ и другим.
А установленная в реанимобилях специальная аппаратура позволит не просто поддерживать пациента по пути в больницу, но и лечить его в дорог.
«Важно, что повышение качества здравоохранения, над которым мы постоянно работаем, приносит реальные плоды в виде спасённых человеческих жизней», — отметил чиновник.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске спасатели помогли доставить до больницы 250-килограммовую женщину.