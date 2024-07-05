Кикшеринг ответил мэру Перми Соснину на высказывание об электросамокатах

Кикшеринг МТС Юрент ответил на высказывание мэра Перми Эдуарда Соснина об электросамокатах.
Речь идёт о комментарии главы города, который был опубликован СМИ 4 июля. Эдуард Соснин рассказал, что возвращение электросамокатов в краевую столицу будет возможно только после введения правил пользования ими на федеральном уровне.
Мэр Перми подчеркнул, что в Москве кикшеринги работают иначе. В частности, глава города рассказал, что и сам пользовался электросамокатами в федеральной столице. В Перми сервисы не соблюдали правила соглашения, подписанного с администрацией.
Как рассказали в пресс-службе сервиса МТС Юрент, организация открыта к диалогу с городской администрацией и готова инвестировать в развитие велоинфраструктуры города. Кикшеринг отмечает, что ранее сообщались о готовности сделать это безвозмездно. «Раз мэр Перми обращается к опыту Москвы, хочется отметить, что мэр Москвы Сергей Собянин высказывался чётко и однозначно: ездить на самокатах по тротуарам столицы не запретят, нужно просто усилить контроль. Но для этого власть и бизнес должны работать в диалоге, а не идти по пути запрета», — отмечает кикшеринг.
Напомним, новые требования к благоустройству Перми были приняты в марте 2024 года. Согласно обновлённым правилам парковка средств индивидуальной мобильности (СИМ), и в частности электросамокатов, на муниципальной территории запрещена. Через несколько недель после начала сезона администрация начала эвакуировать незаконно оставленные СИМ. После этого два кикшеринга — МТС Юрент и Whoosh приостановили деятельность в краевой столице.