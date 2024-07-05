Кикшеринг ответил мэру Перми Соснину на высказывание об электросамокатах

Как рассказали в пресс-службе сервиса МТС Юрент, организация открыта к диалогу с городской администрацией и готова инвестировать в развитие велоинфраструктуры города. Кикшеринг отмечает, что ранее сообщались о готовности сделать это безвозмездно. «Раз мэр Перми обращается к опыту Москвы, хочется отметить, что мэр Москвы Сергей Собянин высказывался чётко и однозначно: ездить на самокатах по тротуарам столицы не запретят, нужно просто усилить контроль. Но для этого власть и бизнес должны работать в диалоге, а не идти по пути запрета», — отмечает кикшеринг.