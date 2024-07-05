Без маски Бэтмена. Луна Феннер улетает из Петербурга домой

После операции сняли швы, и девочка, уже без «маски Бэтмена», улетает из Петербруга в Майами с мамой. Как сообщает ТАСС, это произойдёт в понедельник, 8 июля.
Американцы отказались «снимать маску».
Напомним, впервые в Россию Кэрол Феннер с дочерью прилетели из Майами в сентябре 2019 года, когда ребёнку не было ещё и года. В США у девочки диагностировали невус (родимое пятно, представляющее повышенный риск развития злокачественного образования на коже — меланомы), однако в американские врачи не решились взяться за его лечение. Это сделали медики из Краснодара, в 2021-м году завершив операционное лечение. За полтора года Луна Феннер стойко вынесла шесть операций — краснодарский лазерный хирург Павел Попов блестяще выполнил свою часть лечения ребёнка.
Мама девочки — Кэрол — рассказала журналистам, что их страховая компания отказалась покрывать платное лечение в США. После этого с семьёй Феннер связался российский врач, который рассказал, что в России есть новый метод лечения — менее травматичный. На все операции семье помогали деньгами неравнодушные люди со всего мира, в том числе из России. Аналогичное лечение в Штатах или Израиле обошлось бы семье гораздо дороже. Мать Луны учитывала расходы и профессионализм врачей. В России они отличные, считает женщина.
Первый этап хирургического лечения завершён.
В Петербурге лечение Луны продолжилось. На этот раз уже эстетическое. Луна с мамой приехали в Петербург весной этого года, и первую операцию провели 19 апреля в Центре лечения гигантских невусов МЕДСИ в Санкт-Петербурге. Далее девочку ждали ещё несколько — по коррекции рубцов. Накануне Луну госпитализировали, она сдала анализы и прошла предоперационный осмотр, в том числе детского онколога-дерматолога. Оперирующим врачом стала руководитель и ведущий хирург центра доктор медицинских наук Ольга Филиппова.
«Мы выполнили весь тот план, который запланировали на первый этап хирургического лечения. Для того, чтобы нам работать с центральной зоной лица Луны, нам необходимо было получить достаточную площадь здоровой кожи периферических отделов лица. Учитывая то, что нам еще удалось добиться смыкания век с двух сторон, и теперь Луна будет спать с закрытыми глазами, я довольна результатом», — рассказала медик.
Как отмечают медики, работа в зоне глаз была особенно важна, так как из-за неполного закрывания века Луна могла ослепнуть — на роговице уже образовалась эрозия.
Во время первого этапа лечения девочка перенесла две операции. Сначала ей имплантировали тканевые экспандеры (специальные баллоны для растягивания кожи), и через пару месяцев, после их удаления, по краям образовались избытки здоровой кожи, которые позволили сделать выполнить пластическую операцию.
Ольга Филиппова отметила, что рубцы на лице девочки тонкие, но пока ещё яркие, так как операция прошла недавно. Потом они будут бледнеть. Также они не являются окончательными — впереди ещё несколько этапов лечения.
Снегурочка Джованна отправится в Майами.
Завершающим станет восстановление бровей и линии роста волос с использованием трансплантации волосяных фолликул. После этого лицо Луны будет выглядеть естественно.
«Но рубцы останутся, они будут не грубыми, не похожими на резину, как сейчас. Это будут линейные тонкие рубцы. Мы постараемся их расположить по естественным кожным линиям: по носогубным складкам, по области нижней орбиты глаза, на границе роста волос, в области бровей. На лбу следов нашего вмешательства вообще не будет видно», — заключила Ольга Филиппова.
«Когда Луна зашла в лифт, она посмотрела на себя и сказала — о, у меня нормальная кожа», — рассказала журналистам Кэрол Феннер, добавив, что они счастливы и довольны результатом.
«Погода сейчас для нас холодная, но весной следующего года мы планируем вернуться. А до этого момента нам нужно работать, чтобы заплатить за следующие операции, а Луне — ходить в школу. По ней скучает сестра, а также её собака, друзья. У нас есть год, чтобы всё запланировать и вернуться в Петербург», — заключила мама Луны.
На прощание врачи подарили девочке куклу — Снегурочку — в память о том, что в день операции она впервые в жизни увидела снег. Луна назвала её Джованной.