Без маски Бэтмена. Луна Феннер улетает из Петербурга домой

«Погода сейчас для нас холодная, но весной следующего года мы планируем вернуться. А до этого момента нам нужно работать, чтобы заплатить за следующие операции, а Луне — ходить в школу. По ней скучает сестра, а также её собака, друзья. У нас есть год, чтобы всё запланировать и вернуться в Петербург», — заключила мама Луны.