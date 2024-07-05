Главные новости 5 июля 2024 года

Российское ПВО уничтожило 50 украинских БПЛА над Кубанью, Ростовской и Запорожской областями. В том числе 14 над Кубанью, 26 над Запорожьем и 10 над Ростовом. Были зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове.