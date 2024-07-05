Главные новости 5 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 5 июля 2024 года.
Над тремя регионами за ночь сбили 50 беспилотников ВСУ
Российское ПВО уничтожило 50 украинских БПЛА над Кубанью, Ростовской и Запорожской областями. В том числе 14 над Кубанью, 26 над Запорожьем и 10 над Ростовом. Были зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове.
Шестилетняя девочка умерла в больнице после атаки БПЛА на Кубани
Шестилетняя девочка, пострадавшая от атаки беспилотников в Приморско-Ахтарске, умерла. Губернатор выразил соболезнования и пожелал выздоровления пострадавшим. Беспилотники атаковали гражданские объекты на Кубани, повредив дом и ранив шесть человек, включая детей. Жильцы эвакуированы.
Орбан исключил свое участие в переговорах России и Украины
Виктор Орбан подтвердил, что Венгрия не имеет мандата вести переговоры от имени ЕС по Украине. Орбан подчеркнул важность диалога для достижения мира, заявив, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей права на переговоры, но может определить готовность сторон к компромиссам.
Сунак признал поражение тори и уходит с поста премьер-министра
Лейбористы получают 368 мандатов, обеспечивая большинство. Сунак признал поражение консерваторов и вскоре покинет пост премьера. Лидер лейбористов Кир Стармер станет новым главой правительства.
Во Франции назвали причину исчезновения Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон решил избегать публичных выступлений из-за беспокойства его партии «Возрождение» о том, что его негативный образ может повлиять на исход парламентских выборов, сообщил анонимный источник из партии в интервью Politico.