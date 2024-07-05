Диетологи: от мороженого люди становятся менее привлекательными

Она объяснила это тем, что при частом потреблении мороженого у людей повышается активность сальных желез. У людей, склонных к акне, кожа заметно ухудшается, так как в этом продукте много животных жиров, сахара. По словам Диановой, тем, кто имеет какие-либо проблемы с кожей, вообще не рекомендуется есть молочку, в том числе сметану, мягкие сыры.